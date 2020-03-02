Дочь Пелагеи спела песню о коне и показала знание «всех английских языков»

Забавное видео с дочерью Пелагеи подняло настроение поклонникам певицы. На своей странице в Instagram исполнительница выложила подборку роликов с трехлетней наследницей Таисией.

На первых кадрах малышка продемонстрировала владение иностранным языком. Мама спросила, как на английском будет «птичка». Улыбчивая девочка ответила верно: Bird.

Instagram @pelageya_insta

«Я знаю все английские языки!» — с гордостью добавила Тася.

Позднее мама показала процесс обучения дочери. Разглядывая детские книжки, они разобрали на английском такие слава, как «треугольник» и «храбрый».

Далее Таисия порадовала родительницу исполнением песни из репертуара группы «Любэ». Ее же неоднократно пела на сцене и сама Пелагея.

«Мы пойдем с конем по полю вдвоем», — затянула юная артистка.

На другом видео дочь хоккеиста Ивана Телегина решила объяснить звездной маме, из чего делают компот.

«Компот… из чего только, не знаю. Из яблок, из вишни, из компота», — резюмировала Тася.

Пелагея старается проводить с наследницей все свободные вечера. В декабре прошлого года она подтвердила информацию о расставании с отцом девочки. По словам певицы, с хоккеистом она разошлась без лишних ссор и конфликтов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пелагея рассказала, как изменилась после разрыва с Телегиным.