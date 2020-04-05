Злой рок семьи? Внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими
Мать и восьмилетнего ребенка унесло течением в Чесапикском заливе.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Facebook / David McKean; www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein, Scott T. Smith, imagebroker/ROM,imagebroker/Egmont Strigl
Внучку сенатора Роберта Кеннеди 40-летнюю Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетнего сына Гидеона признали погибшими. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Женщина и ребенок играли в мяч на берегу Чесапикского залива. В какой-то момент игрушка попала в воду и Мейв вместе с Гидеоном решили ее достать. Для этого мама и малыш сели в каноэ и вышли в открытое водное пространство. Они не справились с управлением плавсредством, их унесло течением. Через несколько часов каноэ обнаружили перевернутым далеко от берега.
О том, что операция по спасению матери и ребенка приостановлена в Facebook сообщил супруг Мейв Дэвид Маккин.
«Принято решение приостановить активную спасательную операцию. Поиски, начавшиеся вчера днем, продолжались всю ночь и продолжались весь день сегодня. Теперь снова темно. Прошло более 24 часов, и шансы, что они выжили, невероятно малы. Понятно, что Мейв и Гидеон скончались», — написал он.
Семью Кеннеди с 1941 года будто бы преследует чье-то проклятие. Многие ее члены трагически скончались. В частности, президент Америки Джон Кеннеди и его брат Роберт были убиты.
Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали во время плавания на каноэ.
Читайте также
80%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?