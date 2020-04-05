Злой рок семьи? Внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими

Мать и восьмилетнего ребенка унесло течением в Чесапикском заливе.

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Фото, видео: Facebook / David McKean; www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein, Scott T. Smith, imagebroker/ROM,imagebroker/Egmont Strigl

Внучку сенатора Роберта Кеннеди 40-летнюю Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетнего сына Гидеона признали погибшими. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Женщина и ребенок играли в мяч на берегу Чесапикского залива. В какой-то момент игрушка попала в воду и Мейв вместе с Гидеоном решили ее достать. Для этого мама и малыш сели в каноэ и вышли в открытое водное пространство. Они не справились с управлением плавсредством, их унесло течением. Через несколько часов каноэ обнаружили перевернутым далеко от берега.

О том, что операция по спасению матери и ребенка приостановлена в Facebook сообщил супруг Мейв Дэвид Маккин.

«Принято решение приостановить активную спасательную операцию. Поиски, начавшиеся вчера днем, продолжались всю ночь и продолжались весь день сегодня. Теперь снова темно. Прошло более 24 часов, и шансы, что они выжили, невероятно малы. Понятно, что Мейв и Гидеон скончались», — написал он.

Семью Кеннеди с 1941 года будто бы преследует чье-то проклятие. Многие ее члены трагически скончались. В частности, президент Америки Джон Кеннеди и его брат Роберт были убиты.

Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали во время плавания на каноэ.

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