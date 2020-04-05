Мумии двух сестер-пенсионерок обнаружили в Москве. Они пролежали полтора года

Мумифицированные тела двух сестер-пенсионерок обнаружили в одной из квартир в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, пожилые женщины скончались примерно полтора года назад.

В полицию днем 4 апреля обратилась пенсионерка. Она сообщила, что уже давно не видела своих соседок по одному из домов на Байкальской улице.

Прибывшие на место сотрудники полиции решили вскрыть входную дверь в квартиру пожилых женщин. Попав в их жилище совместно с сотрудниками МЧС, они увидели мумии сестер 1965 и 1962 годов рождения.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Они выясняют, была ли связана смерть пенсионерок с криминалом. Тела направили в морг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мумию обнаружили в квартире под Санкт-Петербургом. Тревогу подняли местные жители.