В МВД разъяснили, нужно ли менять загранпаспорт при замене внутреннего

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Многие ошибочно полагают, что смена документа в 20 и 45 лет автоматически аннулирует заграничный.

Нужно ли менять загранпаспорт при замене внутрироссийского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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МВД: при замене внутрироссийского паспорта новый заграничный паспорт не нужен

Гражданам не нужно оформлять новый заграничный паспорт при замене внутрироссийского в 20 и 45 лет. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в Миграционной службе МВД России.

«При замене внутрироссийского паспорта по достижении возраста 20 или 45 лет оформлять новый заграничный паспорт вместо имеющегося не требуется», — сказали в ведомстве.

В службе уточнили, когда загранпаспорт все же необходимо заменить: если истек срок его действия, изменились персональные данные владельца, страницы повреждены или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если закончились свободные страницы для виз и штампов.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему оставлять паспорт в залог нельзя ни при каких обстоятельствах. О рисках предупредил начальник пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин.

Он подчеркнул, что документ может быть изъят только сотрудниками полиции и лишь при наличии веских оснований, например при обвинительном приговоре. В остальных случаях это нарушение закона. При взаимодействии с коммерческими организациями, например при аренде инвентаря, в качестве залога лучше оставлять деньги или другой предмет.

Кроме того, в МВД напомнили о требованиях к фотографии для паспорта: снимок должен быть актуальным и соответствовать возрасту на день подачи заявления. Допускается как цветное, так и черно-белое фото размером 35×45 миллиметров. Неподходящий снимок может стать причиной отказа в приеме документов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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