Бабушка с внучкой в русских национальных костюмах сделали голосование в школе № 26 особенным.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бабушка и внучка песней встречали избирателей на входе в участок во Владивостоке
Жительницы Владивостока Ирина Витальевна Зрютина и ее внучка Алисия удивили горожан, пришедших на выборы в местную школу № 26. Прямо с утра они встречали всех избирателей на входе в участок № 920 в русских национальных костюмах — с песней и традиционным поклоном.
Восьмилетняя Алисия не только поддержала дух патриотизма жителей Владивостока, но и продемонстрировала свой талант. Девочка исполнила популярную композицию «Матушка-земля» певицы Татьяны Куртуковой и задорно взмахнула платочком.
Творческая семья после выполнения своей особой миссии в день выборов в Госдуму отправилась подписывать и свои бюллетени. А потом активистки напомнили согражданам, что их голос важен, потому что он и есть — сила России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чукотском автономном округе завершилось досрочное голосование. Комиссии работали по всей территории, в самых отдаленных уголках — от стойбищ оленеводов до метеостанций и промышленных вахт. Общая протяженность маршрутов превысила 27 тысяч километров.
В голосовании участвовали 32 участковые комиссии из 54-х. Более четырех тысяч избирателей — оленеводы, работники добывающей промышленности и военнослужащие — смогли проголосовать вдали от дома. Уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Сенаторова, присутствовавшая на голосовании в рамках мониторинга, отметила, что выборы прошли успешно и абсолютно прозрачно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 сент
- Более 3,4 тысяч жителей Забайкалья досрочно проголосовали на выборах
- 18 сент
- Захарова заявила о попытках сорвать голосование в России
- 18 сент
- Избиркомы преодолели 27 000 километров в ходе досрочного голосования на Чукотке
- 18 сент
- Мария Захарова: «Наши коллективы за рубежом сейчас делают все»
- 18 сент
- Дальний Восток дал старт трехдневному голосованию
- 18 сент
- «Однозначно боевое»: Памфилова рассказала о настроении перед выборами
- 18 сент
- «Даже с орбиты мы голосуем»: космонавты МКС обратились к россиянам
- 17 сент
- «Единая Россия» запустила федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами
- 17 сент
- Первые избирательные участки в ЕДГ-2026 открылись в России
- 17 сент
- Остались считанные часы: как идут последние приготовления к выборам в России
Читайте также
50%
Нашли ошибку?