Под Петербургом в квартире обнаружили мумию

Мумию обнаружили в одной из квартир в поселке Павлово Кировского района Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 2 марта.

Тревогу подняли местные жители, когда их соседка перестала выходить на улицу. Представители домоуправления вызвали полицию и вскрыли дверь в жилище. В квартире находилось мумифицированное тело погибшей хозяйки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы проводят проверку.