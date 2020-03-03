Под Петербургом в квартире обнаружили мумию

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Василий Заика
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Инцидент произошел утром 2 марта в поселке Павлово Кировского района Ленинградской области.

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

Мумию обнаружили в одной из квартир в поселке Павлово Кировского района Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 2 марта.

Тревогу подняли местные жители, когда их соседка перестала выходить на улицу. Представители домоуправления вызвали полицию и вскрыли дверь в жилище. В квартире находилось мумифицированное тело погибшей хозяйки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы проводят проверку.

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