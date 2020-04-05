«Нет входов папараццию!» — дочь Галкина насмешила фанатов в уморительном видео
Юморист показал, как его наследница проводит время на карантине.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин в изоляции продолжает делиться с подписчиками забавными моментами из жизни своей семьи. На этот раз юморист выложил видео, в котором его дочь Лиза играет в домике. Девочка, несмотря на юный возраст, весьма осведомлена о ситуации в мире, поэтому она не пускает внутрь «папарацци».
«Карантин. Нет входóв никóму!» — написал Галкин.
«Папа. Не вход. Нет входов папараццию!» — говорит Лиза, закрываясь от отца, который пытается заснять игры детей на видео.
Подписчики нашли видео уморительным и очень поднимающим настроение.
«Лиза молодец, изолировалась»;
«Карантин, папарацци, соблюдайте личное пространство»;
«О Боже, какая прелесть! Классная реакция»;
«Аххха! Хоть Лиза нам настроение поднимет!»
«Милашка!»
«Нет входо́в, нет вы́ходов! Так и живем!» — потешались поклонники.
К слову, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой хорошо разбираются в том, как нужно защищаться от коронавируса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гарри и Лиза Галкины рассказали о мерах защиты от инфекции.
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