Юморист показал, как его наследница проводит время на карантине.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин в изоляции продолжает делиться с подписчиками забавными моментами из жизни своей семьи. На этот раз юморист выложил видео, в котором его дочь Лиза играет в домике. Девочка, несмотря на юный возраст, весьма осведомлена о ситуации в мире, поэтому она не пускает внутрь «папарацци».

«Карантин. Нет входóв никóму!» — написал Галкин.

«Папа. Не вход. Нет входов папараццию!» — говорит Лиза, закрываясь от отца, который пытается заснять игры детей на видео.

Instagram @maxgalkinru

Подписчики нашли видео уморительным и очень поднимающим настроение.

«Лиза молодец, изолировалась»;

«Карантин, папарацци, соблюдайте личное пространство»;

«О Боже, какая прелесть! Классная реакция»;

«Аххха! Хоть Лиза нам настроение поднимет!»

«Милашка!»

«Нет входо́в, нет вы́ходов! Так и живем!» — потешались поклонники.

К слову, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой хорошо разбираются в том, как нужно защищаться от коронавируса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гарри и Лиза Галкины рассказали о мерах защиты от инфекции.

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