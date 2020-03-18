«Коронавирус чихнет и упадет в обморок»: дети Галкина рассказали, как не заболеть
Гарри и Лиза предложили свой комплекс мер для борьбы с инфекцией.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Борьбу скоронавирусом развернули не только власти государств, но и простые граждане. Приобщают к этому занятию и самых маленьких. Так, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже знают о существовании инфекции и рассказывают, как от нее защищаться. Видео с советами детей в Instagram выложил счастливый отец.
«По борьбе с коронавирусом. Надо пить горячую воду, я также чай пью горячий. Вирус боится горячей воды. Второй вариант: можно под двери подложить чеснок. Чеснок полетит прямо на коронавирус. Тот чихнет и упадет в обморок», — рассказывает на камеру сын четы Гарри.
Его сестра Лиза также добавляет, что нужно регулярно и тщательно мыть руки, а также по возможности не выходить из дома, отмечает «Утро.ру».
Подписчики Галкина пришли в восторг от того, какие любознательные и умные дети растут у звездной пары. Некоторые даже предположили, что в скором времени малыши смогут составить конкуренцию известной телеведущей программы «Жить здорово» Елене Малышевой.
Из-за распространения коронавируса по всему миру вводятся карантинные меры. Многие звезды вынуждены отменять концерты. Однако некоторые не унывают и в самоизоляции. Как писал ранее 5-tv.ru, певец Сергей Лазарев призвал коллег и поклонников не впадать в депрессию из-за отмены концертов, а мыслить позитивно и приятно провести время.
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