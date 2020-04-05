«Полагайтесь на себя»: Самойлова дала советы женщинам после разрыва с Джиганом
Модель признала, что даже замужней женщине нужно учиться и развиваться, чтобы не остаться без гроша, если брак даст трещину.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Модель Оксана Самойлова, недавно заявившая, что разводится с рэпером Джиганом, решила поделиться своим опытом с другими представительницами прекрасного пола. Она рассказала в Instagram, чему ее научила история ее брака и дала советы женщинам, как не остаться у разбитого корыта.
«Девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах. Пусть ваши мужчины носят вас на руках, обеспечивают, балуют, но внутри вы должны знать и быть уверенными, что вы и сами можете себя обеспечить! Учитесь, развивайтесь, работайте! И в любом случае, плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне», — резюмировала Самойлова.
При этом она подчеркнула, что изначально была готова к тому, что воспитывать четверых детей сможет и сама.
Брак Оксаны Самойловой и Джигана начал рушиться в начале года, вскоре после того, как модель родила ему четвертого ребенка. Рэпер вдруг стал вести себя неадекватно и в итоге Самойлова решила подать на развод. При этом, как отмечает издание «Дни.ру», с тех пор, как супруга Джигана объявила о разводе, написав о своем решении в Instagram, сам рэпер внезапно пропал из соцсетей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Джигана переносит разрыв с супругом. Девушка призналась, что помощь психолога нужна не только ей, но и их общим детям.
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