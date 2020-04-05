«Ух, неожиданно»: дочь Веры Брежневой сменила имидж

19-летняя наследница певицы радикально изменила цвет волос.

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Фото, видео: Instagram @sonyaxkiperman

19-летняя дочь певицы Веры Брежневой — Соня — удивила подписчиков сменой имиджа. Девушка выложила фото, на котором неожиданно предстала брюнеткой, тогда как долгое время носила блондинистые локоны.

«Оставайся дома и расскажи мне свою историю», — подписала кадр дочь Брежневой, использовав популярный хэштег (stayhomeandtellmeyourstory).

Instagram @sonyaxkiperman

Поклонники в большинстве своем нашли новый образ девушки удачным и похвалили ее выбор.

«Очень идет такой цвет волос»;

«Соня — красотка»;

«Жгучая брюнетка!»

«Ух, неожиданно, но довольно интересно»;

«Такое солнышко»;

«Брюнетистая», — комментировали фолловеры.

Конечно, не обошлось и без тех, кто отметил, что вариант блонд шел юной красавице больше к лицу. Но на них в комментариях особо не обращали внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как старшая дочь Веры Брежневой поразила подписчиков фото в купальнике.

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