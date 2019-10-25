«Красивая как мама»: дочь Брежневой в бикини свела поклонников с ума

Старшая дочь Веры Брежневой поразила подписчиков фото в купальнике. Летний снимок 18-летняя Соня выложила на своей станице в Instagram.

На фотографии девушка позирует на фоне тропического пейзажа в черном бикини с блестками. Купальник выгодно подчеркивает стройную фигуру Софии. Однако некоторые пользователи сочли кадр непристойным. По мнению консервативных пользователей социальной сети, демонстрировать открытые участки тела слишком неприлично, тем более для юной девушки.

Instagram @sonyaxkiperman

Впрочем, большинство подписчиков не нашли в снимке ничего вызывающего. Напротив, фолловеры обратили внимание на красоту дочери Брежневой и ее сходство со знаменитой мамой.

«Красивая и стройная, как мама.»

«Шикарная!»

«Ты очень красивая!» — пишут восхищенные пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева в платье со слишком глубоким декольте восхитила поклонников формами.