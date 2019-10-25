«Красивая как мама»: дочь Брежневой в бикини свела поклонников с ума

Старшая дочь Веры Брежневой поразила подписчиков фото в купальнике. Летний снимок 18-летняя Соня выложила на своей станице в Instagram.
На фотографии девушка позирует на фоне тропического пейзажа в черном бикини с блестками. Купальник выгодно подчеркивает стройную фигуру Софии. Однако некоторые пользователи сочли кадр непристойным. По мнению консервативных пользователей социальной сети, демонстрировать открытые участки тела слишком неприлично, тем более для юной девушки.
Впрочем, большинство подписчиков не нашли в снимке ничего вызывающего. Напротив, фолловеры обратили внимание на красоту дочери Брежневой и ее сходство со знаменитой мамой.
«Красивая и стройная, как мама.»
«Шикарная!»
«Ты очень красивая!» — пишут восхищенные пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева в платье со слишком глубоким декольте восхитила поклонников формами.