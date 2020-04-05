Младенец должен появиться на свет уже совсем скоро.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @olyarapunzel

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель узнала пол будущего ребенка в свой день рождения, который она отмечала 4 апреля. Это будет еще одна девочка — «еще одна принцесса», по словам самой мамы. Радостной новостью Ольга сразу поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Мы сегодня узнали пол нашего малыша! Я плачу от счастья! Мы вскрыли конверт, тот самый, который дал нам доктор на УЗИ. И мы сделали сюрприз-коробку. Это было так волнительно, это огромное счастье для нас, и это мой самый лучший, драгоценный подарок в мой день рождения», — написала Рапунцель под видеороликом, на котором из огромной коробки вылетают розовые воздушные шары, а внутри находятся крошечные розовые пинетки.

Instagram @olyarapunzel

Как пишет «Экспресс-газета», последние дни перед родами 33 летняя Ольга и ее 31-летний муж, тоже участник телестройки Дмитрий Дмитриенко, вместе со двухлетней старшей дочерью проводят на Сейшелах. Несмотря на эпидемию коронавируса, вся семья старается сконцентрироваться на позитивном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зрители реалити-шоу «Дом-2» выбрали Ольгу Рапунцель «Человеком года», и теперь она получит квартиру.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Когда в России пойдет на спад пандемия коронавируса — мнение Тамары Глоба

Последние новости

20:55
Когда в России пойдет на спад пандемия коронавируса — мнение Тамары Глоба
20:45
Бывшая теща «уничтожает» Павла Прилучного
20:33
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 5 апреля
20:24
«Помаду дать?!» — Лера Кудрявцева показала подписчикам, как ее дочь красит губы
20:09
Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
19:55
Вкусно и быстро — необычный рецепт горячих бутербродов

Сейчас читают

Священник рассказал, состоятся ли службы на Благовещение
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок