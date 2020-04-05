Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель раскрыла пол будущего ребенка
Младенец должен появиться на свет уже совсем скоро.
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Фото, видео: Instagram @olyarapunzel
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель узнала пол будущего ребенка в свой день рождения, который она отмечала 4 апреля. Это будет еще одна девочка — «еще одна принцесса», по словам самой мамы. Радостной новостью Ольга сразу поделилась со своими подписчиками в Instagram.
«Мы сегодня узнали пол нашего малыша! Я плачу от счастья! Мы вскрыли конверт, тот самый, который дал нам доктор на УЗИ. И мы сделали сюрприз-коробку. Это было так волнительно, это огромное счастье для нас, и это мой самый лучший, драгоценный подарок в мой день рождения», — написала Рапунцель под видеороликом, на котором из огромной коробки вылетают розовые воздушные шары, а внутри находятся крошечные розовые пинетки.
Как пишет «Экспресс-газета», последние дни перед родами 33 летняя Ольга и ее 31-летний муж, тоже участник телестройки Дмитрий Дмитриенко, вместе со двухлетней старшей дочерью проводят на Сейшелах. Несмотря на эпидемию коронавируса, вся семья старается сконцентрироваться на позитивном.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что зрители реалити-шоу «Дом-2» выбрали Ольгу Рапунцель «Человеком года», и теперь она получит квартиру.
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