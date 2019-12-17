Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель стала победителем конкурса «Человек года» и получит квартиру в Москве. Беременная участница телестройки смогла завоевать любовь поклонников и стать первой.

Отмечается, что в этот раз, согласно новым правилам, победителя выбирали зрители, а за лучшего участника «Дома-2» голосовали жители телепроекта.

Instagram @olyarapunzel

«Я счастлива! И я до сих пор в это не верю! Спасибо всем участникам „Дома-2“ и „Спаси свою любовь“. Всем тем, кто голосовал за меня и поддерживал в конкурсе на протяжении всего времени, для меня это очень ценно! Я вас очень всех люблю», — написала Ольга Рапунцель на странице в Instagram.

Instagram @olyarapunzel

Полтора года назад звезда «Дома-2» родила дочь Василису. Появление малышки оказало положительное влияние на Ольгу Рапунцель. Девушка заметно изменилась и в настоящий момент готовится стать матерью во второй раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Рапунцель возмутилась недоверием коллег.