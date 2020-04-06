Долгое пребывание в состоянии стресса негативно влияет на память и интеллект, приводит к депрессии, диабету и болезням сердца.

Как хронический стресс повреждает мозг и провоцирует болезни

Фото: www.globallookpress.com /Bernard Jaubert

Хронический стресс запускает изменения в мозге, которые приводят к множеству негативных последствий. Список заболеваний, каждое из которых сойдет за вескую причину перестать нервничать, составили специалисты журнала «Популярная механика».

Обычно мозг человека защищен от разных раздражителей гематоэнцефалическим барьером. Долгое пребывание в состоянии стресса разрушает этот барьер. В результате в серое вещество попадают воспалительные белки. Они наносят вред гиппокампу, отвечающему за обучение и память. Также страдают отделы мозга, связанные с мотивацией и сообразительностью. Кроме того, эти воспаления могут привести к диабету и болезням сердца.

В состоянии стресса у человека вырабатывается гормон кортизол. Он помогает организму сохранить энергетические ресурсы, чтобы пережить сложную ситуацию. Однако его выработка на протяжении долгого времени приводит к разным расстройствам. В частности, кортизол может нарушить менструальные циклы и привести к депрессии.

Одновременно хронический стресс нарушает выработку гормона серотонина. Он вызывает чувство радости и создает хорошее настроение. Продолжительная нехватка серотонина при большом содержании кортизола вызывает проблемы со сном. Вдобавок, сбиваются циркадные ритмы, что провоцирует чувство тревоги и беспокойства.

Кроме того, длительный стресс сбивает баланс между рациональным мышлением и эмоциями в пользу последних. Это может привести к снижению успеваемости и продуктивности, а также симптомам выгорания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько лет жизни отнимает стресс. Устранение причин волнений и расстройств, наоборот, увеличивает продолжительность жизни.

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