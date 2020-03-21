Ученые посчитали, сколько лет жизни отнимает стресс

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Марина Неруцких
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По словам экспертов, в случае устранения причин волнений и расстройств, продолжительность жизни увеличивается.

Фото: Globallookpress.com

Сильный стресс может сократить продолжительность жизни человека на 2,8 года. Результаты исследования группы ученых публикует портал Русаргумент.

Проведенные эксперименты показали, что сильные волнения и расстройства могут существенно сократить время пребывания человека в этом мире. Примечательно, что ровно столько же лет могут отнять и некоторые физические упражнения.

Для сравнения, курение и диабет сокращают жизнь на 6,6 года.

Между тем, в случае устранения данных факторов, продолжительность жизни человека увеличивается. Подчеркивается, что результаты исследования в первую очередь касаются мужчин.

Ранее 5-tv.ru публиковал результаты исследования, объясняющего, почему женщины живут дольше мужчин.

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