Ученые посчитали, сколько лет жизни отнимает стресс

Сильный стресс может сократить продолжительность жизни человека на 2,8 года. Результаты исследования группы ученых публикует портал Русаргумент.

Проведенные эксперименты показали, что сильные волнения и расстройства могут существенно сократить время пребывания человека в этом мире. Примечательно, что ровно столько же лет могут отнять и некоторые физические упражнения.

Для сравнения, курение и диабет сокращают жизнь на 6,6 года.

Между тем, в случае устранения данных факторов, продолжительность жизни человека увеличивается. Подчеркивается, что результаты исследования в первую очередь касаются мужчин.

Ранее 5-tv.ru публиковал результаты исследования, объясняющего, почему женщины живут дольше мужчин.