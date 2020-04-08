Первая жена Дмитрия Тарасова так и не получила от него алиментов

Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана, от которой у футболиста есть дочь Ангелина, рассказала, что ни разу не получила алиментов от бывшего мужа. Перечислить деньги он должен был 5 апреля. Об этом сообщает Starhit.ru.

«На данный момент никаких переводов мне не поступало. В отношениях с дочерью у Дмитрия все то же самое — последний раз он видел Ангелину летом прошлого года», — рассказала экс-супруга футболиста.

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Во время прямого эфира, как сообщает Starhit.ru, Дмитрий объяснил, что алименты он не выплачивает, потому что в связи с карантином находится исключительно дома, а пользоваться онлайн-переводом не хочет.

Как отмечает адвокат Оксаны Сергей Жорин, футболисту в следующем году грозит уголовная ответственность, если он не выплатит нужную сумму бывшей жене — алименты составляют 400 тысяч рублей.

А недавно Дмитрий подарил своей нынешней супруге — модели Анастасии Костенко дом, за который нужно выплачивать ежемесячно ипотеку 250 тысяч рублей. Как сообщает адвокат футболиста, сейчас у него трудное финансовое положение и пока не известно, как он справится с такими платежами. Поэтому Сергей Жорин предполагает, что Тарасов начал переоформлять имущество на жену, чтобы «перепрятать» имущество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Тарасов пожаловался на угрозы судебных приставов из-за алиментов.