Дмитрий Тарасов пожаловался на угрозы судебных приставов из-за алиментов

Из-за распространения коронавируса и связанной с угрозой заражения самоизоляцией Дмитрий Тарасов оказался не в состоянии вовремя заплатить алименты дочери от первого брака Ангелине. Перечислить деньги спортсмен должен до 5 апреля, но, как рассказал интернет-порталу Starhit его адвокат Умлат Сайгитов, для этого Тарасову обязательно нужно съездить в банк, а сделать это сейчас он, по известным причинам, не может. Однако, невзирая на предписания властей всем оставаться дома, блюстители закона требуют заплатить в срок, угрожая наложить ограничения на имущество и счета. Они утверждают, что нужно было подумать об этом заранее.

«Мой клиент ответил, что поедет в банк, как только разрешат. Пристав продолжала угрожать. Дмитрий попросил ее обратиться ко мне. Угрозы стали сыпаться и дальше», — цитирует адвоката издание.

По словам Сайгитова, судебный пристав, похоже, следит за Instagram Тарасова и его нынешней супруги. На днях у Анастасии Костенко был день рождения, и муж подарил ей Porsche Cayenne, чем счастливая именинница похвасталась в соцсетях.

«Она заявила, что если он нашел время купить машину для супруги, то пусть найдет время заплатить алименты», — рассказал юрист.

Он считает, что с его подзащитным поступают несправедливо и бесчеловечно.

«Если представитель государственной власти гонит на улицу гражданина в условиях официально объявленного карантина, понимая, что человек может подхватить опасный вирус и принести его в дом, где живет грудной ребенок с неокрепшим иммунитетом, то о каком человеческом лице нашей власти можно говорить?!» — возмущается Сайгитов.

Прокомментировал ситуацию и сам Дмитрий Тарасов. Он также обнародовал переписку с судебным приставом. В своем Telegram-канале футболист заявил, что никогда не отказывался платить алименты и всегда делал это исправно. По его словам, единственный случай, когда у него возник долг, был связан с изменением МРОТ, которое он забыл учесть, но он заплатил эти семь миллионов рублей летом.

«Я не отказываюсь платить в дальнейшем, но пристав указывает мне, что я ущемляю права ребенка в связи с карантином. Карантин — это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее позаботиться», — сказал спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за дорогого подарка супруге на день рождения Дмитрий Тарасов подвергся критике подписчиков.