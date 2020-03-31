Футболист говорит, что вовремя перечислить деньги дочери от первого брака ему мешает коронавирус.

Дмитрий Тарасов пожаловался на угрозы судебных приставов из-за алиментов

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Из-за распространения коронавируса и связанной с угрозой заражения самоизоляцией Дмитрий Тарасов оказался не в состоянии вовремя заплатить алименты дочери от первого брака Ангелине. Перечислить деньги спортсмен должен до 5 апреля, но, как рассказал интернет-порталу Starhit его адвокат Умлат Сайгитов, для этого Тарасову обязательно нужно съездить в банк, а сделать это сейчас он, по известным причинам, не может. Однако, невзирая на предписания властей всем оставаться дома, блюстители закона требуют заплатить в срок, угрожая наложить ограничения на имущество и счета. Они утверждают, что нужно было подумать об этом заранее.

«Мой клиент ответил, что поедет в банк, как только разрешат. Пристав продолжала угрожать. Дмитрий попросил ее обратиться ко мне. Угрозы стали сыпаться и дальше», — цитирует адвоката издание.

По словам Сайгитова, судебный пристав, похоже, следит за Instagram Тарасова и его нынешней супруги. На днях у Анастасии Костенко был день рождения, и муж подарил ей Porsche Cayenne, чем счастливая именинница похвасталась в соцсетях.

«Она заявила, что если он нашел время купить машину для супруги, то пусть найдет время заплатить алименты», — рассказал юрист.

Он считает, что с его подзащитным поступают несправедливо и бесчеловечно.

«Если представитель государственной власти гонит на улицу гражданина в условиях официально объявленного карантина, понимая, что человек может подхватить опасный вирус и принести его в дом, где живет грудной ребенок с неокрепшим иммунитетом, то о каком человеческом лице нашей власти можно говорить?!» — возмущается Сайгитов.

Прокомментировал ситуацию и сам Дмитрий Тарасов. Он также обнародовал переписку с судебным приставом. В своем Telegram-канале футболист заявил, что никогда не отказывался платить алименты и всегда делал это исправно. По его словам, единственный случай, когда у него возник долг, был связан с изменением МРОТ, которое он забыл учесть, но он заплатил эти семь миллионов рублей летом.

«Я не отказываюсь платить в дальнейшем, но пристав указывает мне, что я ущемляю права ребенка в связи с карантином. Карантин — это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее позаботиться», — сказал спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за дорогого подарка супруге на день рождения Дмитрий Тарасов подвергся критике подписчиков.

Читайте также

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Хоть в карантин! Лучше друзья и коллеги по знаку зодиака

Последние новости

23:44
Дмитрий Тарасов пожаловался на угрозы судебных приставов из-за алиментов
23:33
Пять пациентов с диагнозом коронавирус скончались в Москве
23:24
«Красивая всегда и везде»: Бледанс показала, как занимается йогой на карантине
23:12
Оперштаб Москвы ответил на самые популярные вопросы о режиме карантина
23:00
«Милахи»: Нюша растрогала фанатов нежным фото с дочкой
22:51
Минюст предложил отложить регистрацию браков в России из-за коронавируса

Сейчас читают

«Британская Кардашьян» обнажила грудь в знак борьбы с COVID-19
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок