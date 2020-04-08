Земфира анонсировала выход нового альбома — первого за семь лет. В своем аккаунте в Instagram известная рок-певица и автор песен сообщила, что работает, и он готов уже на две трети.

«В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило — как в романах моего любимого Филипа Дика — неопределенное время», — подписала артистка селфи в медицинской маске.

Instagram @zemfiralive

Однако когда именно выйдет новый альбом Земфиры, сложно предположить даже приблизительно. Сама она считает, что песни сейчас, во время пандемии коронавируса, не важны — важно сидеть дома и беречь близких.

«У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — заключила певица.

Земфира нечасто радует фанатов новыми произведениями. Свой предыдущий альбом «Жить в твоей голове» она выпустила в 2013 году. А недавно, как сообщал 5-tv.ru, впервые после почти двухлетнего молчания артистка записала новую песню, которая называется «Крым» и вошла в саундтрек фильма Ринаты Литвиновой «Северный ветер».

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