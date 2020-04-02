Новый трек Земфиры вошел в фильм Ренаты Литвиновой

Новая песня Земфиры «Крым» вошла в саундтрек картины Ринаты Литвиновой. Об этом режиссер написала на своей странице в Instagram. При этом звезда похвалила певицу и по совместительству свою подругу за то, что та подарила поклонникам долгожданную новинку в столь трудный период для мира и страны.

«1 апреля, когда многие сейчас поодиночке, Земфира выпустила в сети свою новую песню „Крым“ и всех объединила — что может быть лучше? Эта песня из нашего фильма „Северный ветер“», — написала Литвинова.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Съемки ленты завершились в прошлом году. Эта работа по пьесе самой Литвиновой стала экранизацией и одновременно продолжением одноименной театральной постановки — фантасмагории о нескольких поколениях состоятельной семьи фабрикантов, которые раз за разом собираются вместе на Новый год, переживают личные драмы и не прекращают поиски любви.

По имеющейся информации, в фильме снялась сама Рената Литвинова, ее дочь Ульяна Добровская, Светлана Ходченкова — еще одна близкая подруга актрисы, Софья Эрнст, Антон Шагин, Галина Тюнина, Максим Суханов и Михаил Ефремов. Костюмы и антураж будущей киноленты выдержаны в стилистике 20-30-х годов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Земфира выпустила новую песню «Крым», которая набрала более 200 тысяч просмотров на Youtube.