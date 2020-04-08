Предварительно, причиной хлопка газа в двухэтажном жилом доме в Нижегородской области стало нарушение эксплуатации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации баллона, что привело к его разгерметизации и взрыву», — заявил собеседник агентства.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате ЧП обрушился подъезд двухэтажного дома. Под завалами может находиться один человек. Пятеро, включая одного ребенка, спасли.

МЧС РФ

Обстоятельства выясняются.