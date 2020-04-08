Названа предварительная причина хлопка газа в Нижегородской области
На месте ЧП в селе Филинское продолжаются поиски еще одного жильца обрушившегося в результате происшествия подъезда двухэтажного дома.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, МЧС РФ
Предварительно, причиной хлопка газа в двухэтажном жилом доме в Нижегородской области стало нарушение эксплуатации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации баллона, что привело к его разгерметизации и взрыву», — заявил собеседник агентства.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате ЧП обрушился подъезд двухэтажного дома. Под завалами может находиться один человек. Пятеро, включая одного ребенка, спасли.
Обстоятельства выясняются.
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