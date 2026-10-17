«Он не знал поражений»: умер «русский Тайсон» Денис Бойцов

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 13 0

В 2015 году знаменитый боксер-тяжеловес получил тяжелые травмы, так и не восстановившись до конца.

Умер русский Тайсон Денис Бойцов

Фото: © РИА Новости/Анна Мискес-Петренко

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Умер боксер Денис Бойцов, известный как «русский Тайсон»

Умер боксер Денис Бойцов, известный как «русский Тайсон». Ему было 40 лет. Об этом сообщил Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области.

«Ушел из жизни наш земляк, именитый боксер Денис Бойцов. Он был одним из самых перспективных тяжеловесов России в начале 2010-х. Он не знал поражений почти десять лет и готовился к бою с Владимиром Кличко», — написали в некрологе на странице организации в соцсети.

Карьера Бойцова оборвалась в 2015 году. В Берлине боксеру нанесли тяжелые травмы головы и рук — его нашли в метро в тяжелом состоянии. Официально — падение, несчастный случай, но жена и ряд друзей сочли, что на Бойцова могли напасть конкуренты.

Спортсмен перенес кому, тяжелые операции, долгую реабилитацию, но так и не научился заново ходить и говорить.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким Дениса Бойцова», — написали авторы некролога.

Ранее в октябре скончался трехкратный чемпион мира по боксу Вильфредо Гомес.

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