Певица Саша Савельева и ее муж актер Кирилл Сафонов год назад стали родителями. Теперь вместе с маленьким сыном Леоном супруги вынуждены находиться в самоизоляции. Детские забавы «нон-стопом», вероятно, наложили некоторый отпечаток на знаменитостей. Спустя несколько дней карантина они принялись размышлять о происхождении игрушки.

Звездная пара опубликовала в Instagram уморительное видео, на котором они «всерьез» спорят о том, кем на самом деле является пластмассовое насекомое.

«Даже коню понятно, это мама-муравей. Ты говоришь крылышки? Ну, ты посмотри на лицо. А шея? Где ты у бабочки видела такую шею?» — спросил у возлюбленной актер.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов решили попросить подписчиков рассудить их спор. Инфоповод в соцсети вызвал бурное обсуждение. В спор вступила даже звездная мама Яна Рудковская. Она заявила, что на видео — муравей. Всего за сутки ролик набрал больше тысячи комментариев пользователей.

«Вы меня заинтересовали. Я посмотрела в интернете. У нас эту игрушку в Голландии продают — светлячок Фрэду»;

«Метис!»

«Стрекоза, конечно»;

«Мотылек», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева трогательно поздравила сына с первым годом жизни.