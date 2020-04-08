«Бабочка или муравей?» — Савельева и Сафонов взбудоражили сеть своим спором
Спустя несколько дней карантина в компании годовалого сына молодые родители принялись всерьез размышлять о сущности игрушки.
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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva
Певица Саша Савельева и ее муж актер Кирилл Сафонов год назад стали родителями. Теперь вместе с маленьким сыном Леоном супруги вынуждены находиться в самоизоляции. Детские забавы «нон-стопом», вероятно, наложили некоторый отпечаток на знаменитостей. Спустя несколько дней карантина они принялись размышлять о происхождении игрушки.
Звездная пара опубликовала в Instagram уморительное видео, на котором они «всерьез» спорят о том, кем на самом деле является пластмассовое насекомое.
«Даже коню понятно, это мама-муравей. Ты говоришь крылышки? Ну, ты посмотри на лицо. А шея? Где ты у бабочки видела такую шею?» — спросил у возлюбленной актер.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов решили попросить подписчиков рассудить их спор. Инфоповод в соцсети вызвал бурное обсуждение. В спор вступила даже звездная мама Яна Рудковская. Она заявила, что на видео — муравей. Всего за сутки ролик набрал больше тысячи комментариев пользователей.
«Вы меня заинтересовали. Я посмотрела в интернете. У нас эту игрушку в Голландии продают — светлячок Фрэду»;
«Метис!»
«Стрекоза, конечно»;
«Мотылек», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева трогательно поздравила сына с первым годом жизни.
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