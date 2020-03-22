Саша Савельева трогательно поздравила сына с первым годом жизни
Певица вспомнила, каким ненастным было время, когда она ждала появления малыша на свет.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva, @damir_zhukenov
Экс-солистка группы «Фабрика» трогательно поздравила своего малыша с днем рождения. В этот день год назад появился на свет ее первенец, Леон.
«Год назад, 22 марта, за окном шел снег с дождем, было серо, пасмурно, холодно… да еще и ретроградный меркурий… Но это все было совсем не важно, потому что на свет появился ТЫ! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон!» — написала певица.
Свое поздравление она сопроводила милым фото из семейного архива. На нем отец ребенка, актер Кирилл Сафонов, трогательно прижимается к ее животу явно на последних месяцах беременности.
Поклонники пары поздравили счастливых родителей и виновника торжества в комментариях.
«Поздравляем! Главное, будьте все здоровы!»
«Счастья ему, поздравляю вас!»
«Как это мило! С именинником вас, счастливые родители», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кирилл Сафонов рассказал, как Саше Савельевой удается оставаться в форме. Звездная пара рассказала «Светской хронике» о тайнах семейной жизни.
Читайте также
43%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?