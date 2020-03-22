Саша Савельева трогательно поздравила сына с первым годом жизни

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Алиса Старжевская
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Певица вспомнила, каким ненастным было время, когда она ждала появления малыша на свет.

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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva, @damir_zhukenov

Экс-солистка группы «Фабрика» трогательно поздравила своего малыша с днем рождения. В этот день год назад появился на свет ее первенец, Леон.

«Год назад, 22 марта, за окном шел снег с дождем, было серо, пасмурно, холодно… да еще и ретроградный меркурий… Но это все было совсем не важно, потому что на свет появился ТЫ! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон!» — написала певица.

Свое поздравление она сопроводила милым фото из семейного архива. На нем отец ребенка, актер Кирилл Сафонов, трогательно прижимается к ее животу явно на последних месяцах беременности.

Поклонники пары поздравили счастливых родителей и виновника торжества в комментариях.

«Поздравляем! Главное, будьте все здоровы!»

«Счастья ему, поздравляю вас!»

«Как это мило! С именинником вас, счастливые родители», — писали фолловеры.

Instagram @sasha_savelieva

Ранее 5-tv.ru писал, что Кирилл Сафонов рассказал, как Саше Савельевой удается оставаться в форме. Звездная пара рассказала «Светской хронике» о тайнах семейной жизни.

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