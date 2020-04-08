Российские банки начали выдавать беспроцентные кредиты работодателям на выплату зарплат
Центральный банк РФ выделил на эти цели 150 миллиардов рублей.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов, 5-tv.ru
Чтобы помочь работодателям, российские банки начали выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу на выплату зарплат. Центральный банк на эти цели выделил 150 миллиардов рублей. Сумма кредита зависит от численности работников и минимального размера оплаты труда в расчете на полгода.
В правительстве планируют, что эта мера поможет поддержать полтора миллиона человек из наиболее пострадавших отраслей, таких как туризм, гостиничный бизнес, общепит и организация массовых мероприятий.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин уверен в успехе борьбы с «заразой коронавирусной». Об этом глава государства заявил в ходе видеоселекторного совещания с руководителями регионов.
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