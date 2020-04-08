«И это пройдет»: Путин уверен в успехе борьбы с «заразой коронавирусной»
Глава государства призвал россиян «непременно выдержать» режим самоизоляции.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин уверен в успехе борьбы с «заразой коронавирусной». Об этом глава государства заявил в ходе видеоселекторного совещания с руководителями регионов.
«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — отметил он.
Российский лидер призвал граждан «непременно выдержать» режим самоизоляции: от этого зависит перелом в борьбе с COVID-19.
«Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — подчеркнул он.
Также в ходе этого совещания Путин заявил, что Россия будет предпринимать своевременные и эффективные меры по борьбе с коронавирусом. Он также пообещал установить дополнительные выплаты и социальные гарантии для медиков и рассказал, сколько будут платить россиянам, потерявшим работу после 1 марта.
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