Президент РФ Владимир Путин уверен в успехе борьбы с «заразой коронавирусной». Об этом глава государства заявил в ходе видеоселекторного совещания с руководителями регионов.

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — отметил он.

Российский лидер призвал граждан «непременно выдержать» режим самоизоляции: от этого зависит перелом в борьбе с COVID-19.

«Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — подчеркнул он.

Также в ходе этого совещания Путин заявил, что Россия будет предпринимать своевременные и эффективные меры по борьбе с коронавирусом. Он также пообещал установить дополнительные выплаты и социальные гарантии для медиков и рассказал, сколько будут платить россиянам, потерявшим работу после 1 марта.

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