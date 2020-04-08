Адель разделит с бывшим мужем состояние в $171 миллион

Новые подробности громкого развода Адель и ее супруга — бизнесмена Саймона Конецки стали известны журналистам. Как пишет Daily Mail, супруги потребовали, чтобы заседания об установлении опеки над их семилетним сыном Анджело и разделе имущества прошли за закрытыми дверьми.

По информации издания, совместно нажитое ими в браке имущество оценивается в 140 миллионов фунтов или 171 миллион долларов. Кому достанется большая, а кому меньшая часть этого состояния, предстоит решить суду. Известно, что возлюбленные состояли в официальном браке два года из восьми лет совместной жизни. При этом они не заключали брачный контракт. Отсюда, по законам штата Калифорния, все гонорары, заработанные Адель за это время считаются совместно нажитым имуществом и суммируются вместе с остальными доходами.

Почему супруги решили развестись, неизвестно. По слухам, их чувства со временем угасли, а отношения превратились в дружеские. Знакомые артистки отмечают, что развод пошел ей на пользу. Вскоре после расставания с Конецки певица помолодела и с головой ушла в работу над новым альбомом, вдохновленным разрывом с мужем.

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