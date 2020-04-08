Видео: пенсионер избил 81-летнего историка за место в очереди в московской аптеке

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров был избит в одной из аптек вблизи своего дома в центре Москвы. Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, что ученый стоит перед прилавком и о чем-то говорит с фармацевтом. Вскоре он немного отходит, и начинается потасовка. Неизвестный дважды пинает Владислава по ногам, после чего тот навзничь падает на пол от удара в голову.

«Я попытался встать между ним и окошком, остального уже не помню. <…> По ощущениям, был удар в ногу, а потом — в челюсть. Удар поставленный. Я отключился. Был нокаут», — рассказал 81-летний историк телеканалу.

Назаров уточнил, что драка произошла еще 31 марта. Войдя в аптеку он решил посмотреть, какие работают окошки. Тем временем появился еще один посетитель. По всей видимости, исследователь решил, что имел приоритетное право на обслуживание, так как пришел раньше.

«Два дня был в реанимации. <…> Рвался домой, но сделали томографию и определили, что есть кровоизлияние довольно обширное. Затылком стукнулся то ли об пол, то ли о прилавок. Снимки делали трижды, есть положительная динамика, поэтому выписали», — сообщил он о результатах несовпадения его точки зрения с другим покупателем.

Кто избил историка Владислава Назарова в аптеке?

Полиция уже нашла мужчину, подозреваемого в избиении историка. Как сообщает ТАСС, им оказался 66-летний пенсионер. Правоохранители опросили мужчину.

«В настоящее время продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По результатам проведенной доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункта «а» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с избиением экс-солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Неизвестный напал на певца в супермаркете в столичном районе Митино.