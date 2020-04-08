Момент избиения экс-солиста «На-На» попал на видео
Несколько дней назад неизвестный напал на певца Валерия Юрина в супермаркете в Москве. У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Giuseppe Graziano, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент избиения экс-солиста «На-На» Валерия Юрина. Несколько дней назад неизвестный напал на певца в супермаркете в столичном районе Митино.
На кадрах видно, что потасовка произошла прямо на кассе магазина. Со слов самого Валерия Юрина всему виной было то, что он поторопил стоящего перед ним в очереди мужчину.
«Он стоит, возится чего-то. А я к Алибасову опаздывал — он позвонил, плохо ему, водички попросил, лимонада. Я его в легкую поторопил, мол, вас девушка ждет. Он — не знаю, узнал или не узнал меня — с кулаками набросился», — сказал исполнитель.
Ранее 5-tv.ru писал, что Валерий Юрин обратился в травмпункт 6 апреля, после чего был оперативно доставлен в больницу. По предварительным данным, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По словам артиста, он был избит неизвестным еще 4 апреля, однако к медикам обратился лишь два дня спустя.
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