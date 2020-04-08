Путин: Россия будет предпринимать своевременные и эффективные меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе вступительного слова перед совещанием с губернаторами по ситуации с коронавирусом подчеркнул, что РФ с учетом возможных вариантов развития событий должна предпринимать эффективные и своевременные меры по борьбе с COVID-19. По словам российского лидера, действовать оперативно стране позволяют существующие экономические факторы: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, накопленные резервы.

«Мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными. <…> От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — резюмировал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к утру 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672, что на 1175 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 580 человек.