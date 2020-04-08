К утру 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672, что на 1175 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 580 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 900 тысяч тестов.

Жертвами вируса стали в общей сумме 63 человека. За сутки скончались пять пациентов больниц. Двое в Московской области, и по одному в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае.

Всего в мире COVID-19 заражены 1 431 900 человек, скончались 82 172, смогли полностью излечиться 301 543 пациента.

В России выявлено еще 1175 новых случаев заражения COVID-19 1/1

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