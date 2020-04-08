Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин сегодня отмечает юбилей — ему исполнилось 35 лет. По этому случаю родственники и друзья исполнителя устроили для именинника необычайный праздник, начав с самого утра дарить исполнителю подарки.

Сначала певца поздравила его жена Ира Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka. По слухам, в звездной семье произошел разлад. Якобы Прусикин изменил своей супруге с коллегой. Однако, несмотря на возможные разногласия, знаменитость преподнесла артисту гитару, которую он с любопытством доставал из чехла. Видео, на котором именинник рассматривает свой подарок, Ирина опубликовала в Instagram-сторис.

Instagram @smelaya_ira

Друзья и коллеги по музыкальному коллективу также удивили Илью в его день рождения. Во дворе дома они установили мини-рампу, которую исполнитель тут же испробовал, прокатившись на скейтборде. Видео, где счастливый именинник выполняет базовую фигуру, в Instagram опубликовала вокалистка Софья Таюрская — именно с ней лидеру Little Big приписывают роман. Более того, певица даже испекла Прусикину торт, который тот съел с аппетитом. Фанаты оценили такой жест как знак теплых отношений между коллегами.

Instagram @sonyatayurskaya

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина активно обсуждают его возможное расставание с супругой Ирой Смелой. Они уже продолжительное время не появлялись вместе, а также не публиковали совместные фото и видео.