Служебный роман: Илью Прусикина из Little Big подозревают в измене

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Мия Субботина
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Слухи о разладе в семье музыканта появились незадолго до отборочного тура на «Евровидение».

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Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin

Тема:
Little Big

Фанаты фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина активно обсуждают его возможное расставание с супругой Ирой Смелой, выступающей под псевдонимом Tatarka. Они уже продолжительное время не появлялись вместе, а также не публиковали совместные фото и видео. Поклонники группы заподозрили, что семейная жизнь музыканта разладилась из-за его измены супруге.

Как сообщает издание «Собеседник», первые слухи о разрыве пары появились еще несколько недель назад, незадолго до отборочного тура на музыкальный конкурс «Евровидение». Одна из поклонниц жены музыканта решила задать ей провокационный вопрос в комментариях под постом.

«Почему ты не с Ильей?» — поинтересовалась подписчица.

К обсуждению подключились другие подписчики, которые заявили, что якобы пара рассталась, из-за того Прусикин попался на измене с вокалисткой коллектива Софьей Таюрской.

«Они расстались. Илья изменил ей с Соней. Не разводятся из-за сына. Их знакомые так сообщили в прямом эфире», — написал пользователь сети.

Instagram @smelaya_ira

Примечательно, что супруга Прусикина не удалила этот комментарий и не стала опровергать слухи.

Илья Прусикин и Ира Смелая зарегистрировали отношения летом 2016 года. Через год у пары родился сын, которого назвали Добрыня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер петербургской группы Little Big начал писать картины.

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