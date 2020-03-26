Служебный роман: Илью Прусикина из Little Big подозревают в измене
Слухи о разладе в семье музыканта появились незадолго до отборочного тура на «Евровидение».
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin
Фанаты фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина активно обсуждают его возможное расставание с супругой Ирой Смелой, выступающей под псевдонимом Tatarka. Они уже продолжительное время не появлялись вместе, а также не публиковали совместные фото и видео. Поклонники группы заподозрили, что семейная жизнь музыканта разладилась из-за его измены супруге.
Как сообщает издание «Собеседник», первые слухи о разрыве пары появились еще несколько недель назад, незадолго до отборочного тура на музыкальный конкурс «Евровидение». Одна из поклонниц жены музыканта решила задать ей провокационный вопрос в комментариях под постом.
«Почему ты не с Ильей?» — поинтересовалась подписчица.
К обсуждению подключились другие подписчики, которые заявили, что якобы пара рассталась, из-за того Прусикин попался на измене с вокалисткой коллектива Софьей Таюрской.
«Они расстались. Илья изменил ей с Соней. Не разводятся из-за сына. Их знакомые так сообщили в прямом эфире», — написал пользователь сети.
Примечательно, что супруга Прусикина не удалила этот комментарий и не стала опровергать слухи.
Илья Прусикин и Ира Смелая зарегистрировали отношения летом 2016 года. Через год у пары родился сын, которого назвали Добрыня.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер петербургской группы Little Big начал писать картины.
- 25 мар
- «Новое хобби»: Лидер петербургской группы Little Big начал писать картины
- 22 мар
- «Коронавирус, адьес!» — пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике
- 22 мар
- «Туалетная бумага в тренде»: российские гимнасты исполнили эффектный номер под хит Little Big
- 21 мар
- Иосиф Пригожин уверен, что Little Big напишет новый хит для «Евровидения»
- 21 мар
- Организаторы «Евровидения» ищут возможность провести мероприятие онлайн
- 20 мар
- «Мы его с Аней берем себе»: Шура в восторге от «Пухляша» из клипа Little Big
- 19 мар
- «А на что готов ты?!» — Мария Шурочкина показала, как надо бороться с СOVID-19
- 19 мар
- «Высокая социальная ответственность»: сын Никаса Сафронова о реакции Little Big на отмену «Евровидения»
- 18 мар
- «CorUNOvirus продолжается»: группа Little Big высказалась об отмене «Евровидения»
- 18 мар
- Фанаты Little Big поддержат группу флешмобами после отмены «Евровидения»
Читайте также
39%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?