Поклонниц рэпер очаровал белоснежным костюмом, в котором приглядывает за маленьким Ратмиром.

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Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram шуточный текст о людях, вечно призывающих зарабатывать в интернете по их примеру. Пост он сопроводил трогательным семейным фото.

«Ой, а я вообще с малышом на руках зарабатываю 20 тысяч рублей в неделю. Разобрался за пару минут, можно даже со смартфона, ничего сложного нет: достаточно просто иметь доступ в интернет, пару часов в день и желание зарабатывать!!!» — спародировал Тимати классический призыв в сети.

В доказательство того, что он действительно зарабатывает дома с ребенком, рэпер выложил фото. На снимке он сидит в белоснежном костюме за ноутбуком, а рядом в переноске лежит улыбающийся Ратмир.

Instagram @timatiofficial

В комментариях шутят, что женщины в декрете зарабатывают больше Тимати, припоминают его друга Джигана, призывают сыграть в лотерею, а также восхищаются стильным нарядом рэпера.

«Как-то маловато. Женщины по 50 тысяч поднимают с малышом», — удивился подписчик.

«Да, женщинам с малышом всегда больше платят», — объяснил ему артист.

«Джигана не переплюнешь», — прокомментировал поклонник стильный внешний вид Тимати.

«Микро блэндинг бровей — это как черный пояс по Instagram — пока недосягаемый для меня уровень», — ответил ему кумир.

«А ты попробуй в онлайн-лотерею. Я всегда жалела денег, но в этом лото можно бесплатно сыграть и просто проверить удачу», — призвала пользовательница к другому виду «заработка» на дому.

«Верну любимого, не дорого — онлайн», — ответил ей альтернативным предложением многофункциональный рэпер.

Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, после возвращения из отпуска на Мальдивах Тимати остается в самоизоляции с семьей. У маленького Ратмира начали резаться зубы, поэтому ему требуется больше внимания. Обычно за ребенком приглядывала мама Анастасия Решетова, но, по всей видимости, Тимати дал возлюбленной возможность отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Решетова показала сына и заспанного Тимати с сыном в окружении кошек.

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