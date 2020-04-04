«Тусовка, что надо»: Решетова показала сына и заспанного Тимати в окружении кошек

Постоянное пребывание дома не тяготит Тимати, его супругу Анастасию Решентову и сына Ратмира. Напротив, судя по фото, долгожданное воссоединение семьи после возвращения рэпера на родину из рабочей поездки только укрепляет семейные узы. А их общий малыш радуется общению с любимым отцом. Один из таких моментов модель запечатлела на очередном снимке для Instagram, который озаглавила как «Моя туса».

Instagram @volkonskaya.reshetova

В кадре Ратмир и еще сонный Тимати лежат в постели и улыбаются. Рядом с ними на кровати — домашние питомцы — Багира и Хусейн.

Крупная пятнистая кошка экзотической породы «саванна» и ее не менее крупный сожитель полудикой породы чаузи не раз появлялись на фото и видео Решетовой. Вместе с ними у пары в доме водятся еще два кота — столь же дорогих и наполовину диких пород. Модель уверяет, что они не представляют опасности для малыша и уже доказывала это серией роликов их совместных игр.

«Душевная такая туса»;

«Тусовка, что надо»;

«Ратмир — такой красавчик»;

«Такой сладкий, веселый малыш!»

«Классные такие. И котэ», — отреагировали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова удивила подписчиков селфи с «шокированным» котом.