«Жизнь дороже»: ведущая «Давай поженимся» покинула проект из-за коронавируса
Съемки популярного ток-шоу продолжатся без Василисы Володиной.
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Фото, видео: YouTube @1tv, Instagram @_larisa_guzeeva_
На фоне нестабильной ситуации с коронавирусом одна из ведущих «Давай поженимся» — астролог Василиса Володина — решила временно прекратить съемки в передаче, пожелав остаться дома и следовать рекомендациям врачей. Об этом сообщила бессменная ведущая шоу Лариса Гузеева в своем Instagram.
«Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких дороже. Она, наверное, молодец. А мы — дураки. Но нас так учили, мы должны быть на передовой, должны развлекать», — заявила Гузеева в свойственной ей ироничной манере.
По словам артистки, организаторы проекта заранее подумали о том, чтобы обезопасить всех участников программы и временно отказались от зрителей в зале, а также сократили число сотрудников за кадром. Так, например, с недавнего времени Лариса и Роза сами делают себе прически и макияж, без помощи профессиональных стилистов.
«Не умею, но что делать? Как умею, все для вас, дорогие мои», — подытожила Гузеева.
К слову, на съемки последней программы «Давай поженимся» пришел жених недавно переболевший коронавирусом, заявляет Teleprogramma.pro. Мужчина утверждал, что болезнь протекала «в легкой форме» и на шоу он пришел вполне здоровым. Возможно, именно этот инцидент подтолкнул Василису Володину сделать важный выбор между карьерой и здоровьем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева нецензурно призвала россиян к самоизоляции.
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