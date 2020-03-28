«Включайтесь уже!»: Гузеева нецензурно призвала россиян к самоизоляции

Телеведущая была в ужасе от того, как много людей спокойно гуляет по улицам в разгар пандемии коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_

Тема:
Эпидемия коронавируса

Телеведущая Лариса Гузеева в шоке от того, как много людей не соблюдает карантин и вопреки призывам медиков гуляет по улицам. Она обратилась к россиянам, записав очень эмоциональный ролик, в котором даже не смогла удержаться от ненормативной лексики. Главным месседжем в нем был призыв оставаться дома на период пандемии коронавируса.

Ведущая рассказала, что ехала по городу в личном автомобиле и боялась открыть окно. Она пришла в ужас от того, что улицы полны гуляющего народа, среди прохожих часто встречаются мамы с детьми, и всем безразлично, что выходить из дома сейчас просто опасно.

«Дорогие люди, дело серьезное, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно, яблоку негде упасть! <…> Ну нельзя так, опасно! Мне моя жизнь дорога и моих близких людей. Мне тоже дома скучно, очень. Но как-то я нахожу возможность развлечь себя! Ну, как-то включайтесь уже», — призвала Гузеева.

Подписчики одобрили поступок телеведущей, отметив, что давно пора самостоятельно блюсти собственную безопасность.

«Все верно говорите»;

«Реально, сидите дома»;

«Введите штрафы», — призывали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербуржец сбежал из карантина после поездки в Швейцарию. Для мужчины это закончилось уголовным делом.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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