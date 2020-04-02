ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД по делу о коррупции
Правоохранителей подозревают в причастности к смягчению меры пресечения бизнесмену за взятку.
Фото: Известия / Александр Казаков
Сотрудники ФСБ задержали двух генералов Следственного департамента (СД) МВД РФ по делу о коррупции. Как стало известно 5-tv.ru, подозрения во взяточничестве возникли в отношении замначальника структуры Александра Краковского и генерала Александра Бирюкова. Также был задержан следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
По версии ФСБ, взятку высокопоставленные полицейские получили от фигуранта уголовного дела о мошенничестве на 10 миллионов долларов — бизнесмена Альберта Худояна. Последнего задержали еще в июне 2019 года. Следователи не исключают, что при помощи задержанных генералов предпринимателю ранее смягчили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Задержанию предшествовал визит сотрудников ФСБ и Следственного комитета России в СД МВД с обысками. Правоохранители продолжают искать улики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кургане задержали бывшего начальника местного ГУ МЧС. Его подозревают в превышении должностных полномочий при оплате из госбюджета непригодного робототехнического оборудования.
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