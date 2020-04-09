Лолита удивила Урганта стройной фигурой во время карантина

Лолита Милявская шокировала Ивана Урганта своей стройной фигурой в эфире его вечернего шоу. Певица явилась в обтягивающем блестящем комбинезоне и черном пиджаке с аппликацией в виде игральных карт. Ведущий попросил ее расстегнуть пиджак, чтобы показать костюм, и, увидев формы Лолиты, со стоном рухнул на стул. Наряд предназначался для перенесенного на октябрь концерта, однако певица призналась, что после режима изоляции может уже в него не влезть.

«Очень хочется есть, я пытаюсь этого не делать и старательно держалась до эфира. Думаю, пусть в последний раз», — прокомментировала Лолита.

Скриншот с YouTube @Вечерний Ургант

По ее словам, удержаться от постоянных походов к холодильнику трудно, но ее соседи по дому, судя по объемам мусора, едят еще больше. Ведущий решил расспросить певицу о ее необычном пиджаке с карточными нашивками, и разговор плавно перешел на тему азартных игр.

«Я была картежницей. Но Анжелика Варум картежница посильнее. Она, кстати, этим хорошо зарабатывала. Она в покер играет», — неожиданно выдала коллегу по цеху Лолита.

Пиджак, в котором она пришла, ей удалось откопать дома именно сидя в изоляции, когда заняться больше особо нечем. Наряд, по словам певицы, был куплен где-то в Америке в 90-е годы.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лолита взбудоражила фанатов, показав им свой телесный костюм, создающий эффект, будто бы она совсем без одежды.

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