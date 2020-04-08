На своей странице в Instagram эстрадная певица разместила видео, на котором запечатлена в соблазнительном наряде.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya, ТАСС /Прокофьев Вячеслав

Известная эстрадная певица Лолита Милявская покорила сеть, опубликовав в Instagram видео из гримерной Ивана Урганта. На кадрах светская львица запечатлена в сексапильном наряде телесного цвета, который буквально сливается с ее кожей. Откровенный костюм идеально подчеркивает изгибы тела артистки, акцентируя внимания на ее самых привлекательных местах.

Красота исполнительницы свела с ума ее фанатов. Они с трудом подбирали слова, чтобы описать свой восторг от эксцентричного образа Лолиты. Некоторые даже признались, что, если бы не пайетки, которыми была расшита одежда певицы, могли бы подумать, что она позирует перед зеркалом абсолютно обнаженной — наряд с трудом позволяет разглядеть линии нижнего белья.

Instagram @lolitamilyavskaya

Комментаторы не могли удержаться от комплиментов. Они признали, что Милявская сильно похудела и выразили свое восхищение ее «аппетитными» формами.

«Богиня!»

«Издалека почти, как голая!»

«Секс-бомба!»

«Как Вы похорошели! Счастье и свобода Вам к лицу!»

«Как же круто вы выглядите!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита перепела Бузову и назвала ее «женщиной с ментальными яйцами».

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