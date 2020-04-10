Певец присоединился к акции по доставке еды пожилым людям «Спасибо вам».

Прохор Шаляпин принес ветерану ВОВ домой продукты

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

В Москве в рамках Всероссийской премии «Память народа: во имя мира», приуроченной к 75-летию Великой Победы, стартовала акция «Спасибо вам» по доставке еды на дом ветеранам и пенсионерам. Проект организован для поддержки пожилых людей во время карантина.

Многие известные личности и общественные деятели присоединились к акции.

5-tv.ru

Сегодня Прохор Шаляпин доставил продукты летчику-штурману бомбардировочной авиации — 98-летнему Евсею Яковлевичу Руднинскому. Он принимал участие в Курской битве, а также в освобождении территории Белоруссии и Польши. В конце апреля 1945 года Евсей Яковлевич совершал боевые вылеты на Берлин. Служил в ВВС до 1951 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство выделит 350 миллионов рублей на жилье ветеранам ВОВ.

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