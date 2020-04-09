Пресс-атташе рассказал, что сейчас его не пускают к артистке, хотя подтверждения коронавируса у нее не было.

Надежду Бабкину поместили в инфекционный бокс

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Надежда Бабкина, госпитализированная в начале апреля, помещена в изолированный бокс. Об этом изданию «Антенна» рассказал пресс-атташе певицы Александр Велор. По его словам, сейчас артистке поставлен диагноз пневмония, результаты анализа на коронавирус пока не пришли, хотя прошло уже немало времени.

«Тем не менее она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при этой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр», — рассказал помощник народной артистки.

По его словам, еще несколько дней назад Бабкина в палате читала. 70-летняя артистка просила опросить ее поклонников, как они проводят время в изоляции. Велор отметил, что певица не хотела, чтобы кто-то знал о ее госпитализации не потому, что скрывает этот факт, а просто не хочет жаловаться.

Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля. У нее было подозрение на воспаление легких. Позже появилась информация, что звезду ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи уверяли, что данная процедура необходима для поддержки ритма дыхания артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мосгордуме рассказали о состоянии госпитализированной с пневмонией Надежды Бабкиной.

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