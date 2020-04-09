Евгений Петросян пообещал посмотреть новое шоу Елены Степаненко

Известный российский юморист Евгений Петросян планирует посмотреть новое шоу своей бывшей жены Елены Степаненко «Еще не вечер». Об этом сообщает сайт KP.RU.

Недавно юморист позвонил своему другу писателю-сатирику Георгию Терикову и сказал, что хочет оценить новый проект экс-супруги.

«Женя вчера звонил, сказал: «У Лены выходит новое шоу, надо посмотреть», — рассказал Георгий Териков.

Сам Георгий знаком со Степаненко почти 40 лет. Раньше он писал для нее номера, сейчас продолжает сочинять шутки для Петросяна.

Териков также отметил, что знает о новом ухажере Елены, который порядком младше нее. Он считает артистку прекрасным человеком и пожелал ей счастья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помолодевшая Елена Степаненко ищет жениха в новом шоу.