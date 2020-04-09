Евгений Петросян пообещал посмотреть новое шоу Елены Степаненко
Об этом юморист рассказал своему другу писателю-сатирику Георгию Терикову.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Известный российский юморист Евгений Петросян планирует посмотреть новое шоу своей бывшей жены Елены Степаненко «Еще не вечер». Об этом сообщает сайт KP.RU.
Недавно юморист позвонил своему другу писателю-сатирику Георгию Терикову и сказал, что хочет оценить новый проект экс-супруги.
«Женя вчера звонил, сказал: «У Лены выходит новое шоу, надо посмотреть», — рассказал Георгий Териков.
Сам Георгий знаком со Степаненко почти 40 лет. Раньше он писал для нее номера, сейчас продолжает сочинять шутки для Петросяна.
Териков также отметил, что знает о новом ухажере Елены, который порядком младше нее. Он считает артистку прекрасным человеком и пожелал ей счастья.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что помолодевшая Елена Степаненко ищет жениха в новом шоу.
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