Сотрудники Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ заботятся о ветеранах
Работники учреждения приносят необходимые продукты пожилым людям. Кроме того, они заботятся о своих воспитанниках и предоставляют им необходимое оборудование для онлайн-обучения.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru
Сотрудники Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета России даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации и карантина продолжают заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны и своих воспитанниках.
Например, на днях работники учреждения помогли жительнице блокадного Ленинграда Людмиле Ларкиной, соблюдавшей режим самоизоляции. Офицеры купили для пожилой женщины все необходимые продукты и с соблюдением необходимых условий обеспечения безопасности доставили к ней домой.
Блокадница, награжденная медалями «За оборону Ленинграда» и «Ветеран труда» была необычайно тронута таким жестом со стороны кадетского корпуса СК РФ и поблагодарила офицеров за заботу и поддержку.
Без внимания в этот период не остались и воспитанники учебного учреждения. Поскольку вслед за другими организациями кадетский корпус перевел учебу в онлайн-формат, все кадеты, у которых отсутствовало необходимое для дистанционного обучения оборудование, получили устройства и продолжили заниматься в обычном порядке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что более 350 миллионов рублей будет выделено из резервного фонда для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
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