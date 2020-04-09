Эксперты узнали, кто чаще других играл плохих парней в кино

Исследователи мира кино назвали актеров современности, сыгравших наибольшее количество отрицательных ролей. ТОП-50 таких деятелей искусства составил сайт Guarantorloans.com. Перечень возглавил обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус», один из главных гангстеров мирового кинематографа — Роберт Де Ниро. На его счету 19 персонажей плохих парней. Это и молодой Вито Корлеоне из второй части «Крестного отца», и Аль Капоне из «Неприкасаемых», и Лапша из «Однажды в Америке», и главные герои фильмов Мартина Скорсезе «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Казино» и последний на сегодня — «Ирландец», а также масса других известных ролей.

Второе место в рейтинге досталось Петеру Стормаре. Актер воплотил на экране 17 злодеев, в том числе в «Фарго», «Большом Лебовски» и «Константине», где он сыграл самого Сатану. Третье место досталось Рону Перлману. В его арсенале 16 отрицательных героев, не считая Хеллбоя — супергерой родом из ада считается все же положительным персонажем.

В десятку также вошли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон. Любопытно, что в списке появилась лишь одна женщина — Сигурни Уивер, сыгравшая в общей сложности семь отрицательных ролей.

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