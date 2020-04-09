Бывшая супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Херд может угодить в тюрьму на три года, если в суде подтвердится заявление актера, что его супруга сама нарисовала себе синяки для обвинения его в домашнем насилии.

Как сообщает Regnum со ссылкой на газету International Business Times, в пользу версии Деппа на очередном судебном слушании выступила бывшая стилистка Херд — Саманта МакМиллен. Ее показания опровергают слова актрисы, что синяки у нее под глазами появились после того, как ее ударил супруг.

«В течение дня 16 декабря 2015 года я ясно видела, что у Эмбер Херд не было никаких видимых следов, ушибов, порезов или травм на лице или любой другой части ее тела», — заявила МакМиллен.

Эксперты юридической фирмы Wallin & Klarich пояснили, что если суд признает Херд виновной в фальсификации доказательств против Деппа, по Уголовному кодексу штата Калифорния, ее могут приговорить к трем годам тюремного заключения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Джонни Депп подал иск о клевете против Эмбер Херд в марте 2019 года. Судебные разбирательства между бывшими супругами продолжаются с 2016 года.