Эмбер Херд грозит тюрьма за ложные показания против Джонни Деппа
Актрису обвиняют в подделке доказательств домашнего насилия. Это подтверждают показание бывшей стилистки экс-супруги звезды «Пиратов Карибского моря».
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Звездный адвокат Жорин объяснил свое неожиданное появление на дне рождения экс-супруги
Фото, видео: www.globallookpress.com /Alec Michael, /imago stock&people, /Alberto Terenghi, /R4924_italyphotopress, via www.i
Бывшая супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Херд может угодить в тюрьму на три года, если в суде подтвердится заявление актера, что его супруга сама нарисовала себе синяки для обвинения его в домашнем насилии.
Как сообщает Regnum со ссылкой на газету International Business Times, в пользу версии Деппа на очередном судебном слушании выступила бывшая стилистка Херд — Саманта МакМиллен. Ее показания опровергают слова актрисы, что синяки у нее под глазами появились после того, как ее ударил супруг.
«В течение дня 16 декабря 2015 года я ясно видела, что у Эмбер Херд не было никаких видимых следов, ушибов, порезов или травм на лице или любой другой части ее тела», — заявила МакМиллен.
Эксперты юридической фирмы Wallin & Klarich пояснили, что если суд признает Херд виновной в фальсификации доказательств против Деппа, по Уголовному кодексу штата Калифорния, ее могут приговорить к трем годам тюремного заключения.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Джонни Депп подал иск о клевете против Эмбер Херд в марте 2019 года. Судебные разбирательства между бывшими супругами продолжаются с 2016 года.
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?