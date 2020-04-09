Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей, евро — ниже 80
В последний раз курсы валют опускались до соответствующих значений только в середине марта.
Фото: ТАСС / Сергей Коньков
Курс доллара в ходе торгов Московской биржи опустился на 3,2% — до 72,6 рубля. В последний раз на таком уровне он находился 13 марта текущего года.
В свою очередь, курс евро к рублю также упал. По информации ТАСС, он снизился до отметки 79,92 рубля, то есть на 1,7%. В последний раз он достигал такого значения 6 марта.
Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос на 1,47% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки 2709,44 пункта.
Согласно последним данным, цена на нефть Brent превысила 36,29 долларов за баррель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что цена нефти в ходе торгов на Лондонской бирже снова упала — на десять процентов. Марку Brent продавали чуть меньше тридцати двух долларов за баррель.
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