Курс доллара в ходе торгов Московской биржи опустился на 3,2% — до 72,6 рубля. В последний раз на таком уровне он находился 13 марта текущего года.

В свою очередь, курс евро к рублю также упал. По информации ТАСС, он снизился до отметки 79,92 рубля, то есть на 1,7%. В последний раз он достигал такого значения 6 марта.

Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос на 1,47% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки 2709,44 пункта.

Согласно последним данным, цена на нефть Brent превысила 36,29 долларов за баррель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цена нефти в ходе торгов на Лондонской бирже снова упала — на десять процентов. Марку Brent продавали чуть меньше тридцати двух долларов за баррель.