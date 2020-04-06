Цена нефти на лондонской бирже снизилась на 10%

Цена нефти в ходе торгов на Лондонской бирже снова упала — на десять процентов. Марку Brent продавали чуть меньше тридцати двух долларов за баррель. WTI — по 26.

В мире ждут экстренной встречи стран ОПЕК+, которая должна состояться на этой неделе. Участники надеются, что удастся договориться о снижении добычи, чтобы остановить падение цен на нефть.

Несколько часов назад Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импортную нефть, если ситуация на рынке не изменится. Низкие цены на черное золото делают нерентабельной ее добычу в США.

Стоимость нефти упала в начале марта из-за позиции Саудовской Аравии. Королевство наращивает добычу и предоставляет огромные скидки. В результате пострадали все страны-экспортеры нефти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти закончилось 1 апреля. Она два с половиной года помогала удерживать цены на нефть на уровне 70-75 долларов за баррель.