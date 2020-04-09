Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Данная мера направлена на уменьшение потока учащихся во время неблагополучной эпидемиологической ситуации.
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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид, 5-tv.ru
Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, данная рекомендация направлена во все российские регионы в связи с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса.
«Рекомендация ушла в регионы по поводу того, что выборных предметов в этом году не будет. Надо понимать, что у нас ОГЭ, экзамен в девятых классах, сдает в два раза больше выпускников, чем тех, кто сдает Единый государственный экзамен. Это более массовый экзамен», — цитирует РИА Новости Анзора Музаева.
В Министерстве просвещения РФ отметили, что школьники будут сдавать экзамен только по обязательным предметам — по русскому языку и математике. Начало проведения ОГЭ в России запланировано на 9 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии.
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