Данная мера направлена на уменьшение потока учащихся во время неблагополучной эпидемиологической ситуации.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид, 5-tv.ru

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, данная рекомендация направлена во все российские регионы в связи с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса.

«Рекомендация ушла в регионы по поводу того, что выборных предметов в этом году не будет. Надо понимать, что у нас ОГЭ, экзамен в девятых классах, сдает в два раза больше выпускников, чем тех, кто сдает Единый государственный экзамен. Это более массовый экзамен», — цитирует РИА Новости Анзора Музаева.

В Министерстве просвещения РФ отметили, что школьники будут сдавать экзамен только по обязательным предметам — по русскому языку и математике. Начало проведения ОГЭ в России запланировано на 9 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии.

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