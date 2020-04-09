Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, данная рекомендация направлена во все российские регионы в связи с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса.

«Рекомендация ушла в регионы по поводу того, что выборных предметов в этом году не будет. Надо понимать, что у нас ОГЭ, экзамен в девятых классах, сдает в два раза больше выпускников, чем тех, кто сдает Единый государственный экзамен. Это более массовый экзамен», — цитирует РИА Новости Анзора Музаева.

В Министерстве просвещения РФ отметили, что школьники будут сдавать экзамен только по обязательным предметам — по русскому языку и математике. Начало проведения ОГЭ в России запланировано на 9 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии.