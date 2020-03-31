Глав Минобрнауки заверил, что в условиях кризиса бюджетные места в вузах не только сохранятся, но и увеличатся.

Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, сдача экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи ЕГЭ.

Как заверил министр, студенты могут не волноваться по поводу поступления и наличия бюджетных мест в вузах. В этом году Минобрнауки увеличило их количество почти на 34 тысячи. Это объясняется ростом числа выпускников российских школ. Кроме того, в стране возникла потребность в дополнительных бюджетных местах по гуманитарным направлениям, для будущих педагогов и медиков. Поэтому общее число мест перераспределяется в их пользу, отметил Фальков.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что увеличение мест в вузах продолжится, несмотря на сложную экономическую ситуацию. До этого вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что число бюджетных мест вырастет в 2021 году на 18,8 тысячи, а к 2024 году — на 141,8 тысячи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минпросвещения РФ назвали новые сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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