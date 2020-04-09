«Вакханалия на чужом горе»: Лещенко отрицает, что мог заразить Бабкину

Известный российский эстрадный певец Лев Лещенко, который недавно вылечился от коронавируса, ответил на обвинения в том, что мог заразить других звезд шоу-бизнеса — в частности, Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией. Исполнитель признался, что его задевает ситуация со всеобщим возмущением. Артист убежден, что свою коллегу он не заражал, поскольку не виделся с ней в течение трех месяцев.

«Безумную жалость и сострадание должно испытывать по отношению вообще ко всем, кто болеет. Происходит что-то совсем обратное. Ситуация меня очень задела. Какая-то вакханалия развернулась на чужом горе», — отметил Лещенко в интервью MK.RU.

Певец признался, что очень переживает за состояние звезды, которая, по предварительным данным, сейчас находится в реанимации. Артист отметил, что новость о выздоровлении Бабкиной воспримет с большей радостью, чем получение своего отрицательного теста на коронавирус.

«Она молодец, сильный человек, и я молю бога, чтобы у нее все было хорошо. Когда она выйдет из этого состояния, я подпрыгну даже выше, чем тогда, когда врачи принесли мне собственный третий анализ с отрицательным результатом. Подниму не только два пальца в знаке „виктория“, а все конечности. Как только выйдет на связь, хочу ей позвонить и сказать самые добрые слова», — поделился Лещенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале месяца у певицы Надежды Бабкиной возникли проблемы с сердцем. Близкие вызвали медиков. В клинике артистке поставили диагноз — пневмония. Позже Евгений Герасимов сообщил, что звезду ввели в состояние медикаментозной комы, однако Малышева эту информацию не подтвердила.

Согласно последним данным, пациентку поместили в инфекционный бокс.